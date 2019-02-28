ترامب وكيم لم يتوصلا لاتفاق.. وفريقاهما يتطلعان للاجتماع في المستقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترامب وكيم لم يتوصلا لاتفاق في قمتهما الثانية

قال البيت الأبيض، الخميس، إن القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون انتهت دون التوصل إلى اتفاق.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في بيان: "لم يتم التوصل إلى اتفاق حاليا، لكن فريقيهما يتطلعان إلى الاجتماع في المستقبل".



وأوضحت أن ترامب وكيم بعد اجتماعات عقداها على مدى يومين أجريا محادثات بناءة بشأن نزع سلاح كوريا الشمالية النووي واقتصادها.

وغادر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكان انعقاد القمة في هانوي في موكبين منفصلين عقب محادثات مغلقة.



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وكان قد تم إلغاء غداء عمل مقرر ومراسم توقيع اتفاق، من برنامج القمة في اللحظة الأخيرة.

ورفض البيت الأبيض إعطاء تفاصيل حول أسباب تغيير البرنامج مكتفيا بالقول إن ترامب سيعقد مؤتمرا صحافيا الساعة 7,00 ت ج.

كان الرئيس الأمريكى والزعيم الكوري الشمالي استأنفا، الخميس، محادثات اليوم الثاني والأخير من قمتهما الثانية في العاصمة الفيتنامية هانوي.



وقال ترامب، للصحفيين قبيل بدء المحادثات، إنه يكن احتراما كبيرا لكوريا الشمالية وزعيمها ويتطلع لمساعدتها اقتصاديا. . وأضاف: "لست في عجلة لإبرام اتفاق مع كوريا الشمالية، ونقدر عدم إجراء بيونج يانج اختبارات على أسلحة".

من جانبه، قال الزعيم الكوري الشمالي "سأبذل ما بوسعي للخروج بنتيجة جيدة في المباحثات مع الرئيس الأمريكي". . معربا عن ترحيبه بفتح مكتب ارتباط أمريكي في بيونج يانج.