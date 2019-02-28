ترامب وكيم يقلصان جدول أعمال قمتهما في هانوي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون، قلصا جدول أعمال اليوم الثاني من محادثات قمتهما المنعقدة في العاصمة الفيتنامية، بواقع نحو ساعتين.

المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، قالت للصحفيين إن ترامب سيختتم المفاوضات مع كيم مبكرا ثم يعتزم عقد مؤتمر صحفي الساعة الثانية ظهرا (07.00 بتوقيت جرينتش) بدلا من الساعة 3:50 بعد الظهر.





ولم تذكر ساندرز سببا لذلك، رافضة التعقيب على ما إذا كان ختام القمة سيتضمن "مراسم توقيع اتفاق مشترك".

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وكان البيت الأبيض، قال في وقت سابق إن مراسم توقيع اتفاق مشترك مدرجة على جدول أعمال القمة.

وأمس الأربعاء، عبر الرئيسان الأمريكي والكوري الشمالي، في مستهل قمتهما الثانية عن التفاؤل بتحقيق نتائج بعد ثمانية أشهر على لقائهما التاريخي بسنغافورة في يونيو/حزيران الماضي.

الرئيس الكوري الشمالي، من جهته أبدى استعداده التخلي عن أسلحة بلاده النووية، قائلا في رده على سؤال لأحد الصحفيين، إنه ما كان ليعقد قمة ثانية مع الرئيس الأمريكي لو لم يكن مستعدا لذلك.

ليرد ترامب قائلا "ربما تكون هذه أفضل إجابة سمعتَها (الصحفي) على الإطلاق".

