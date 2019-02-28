انت الان تتابع باكستان تدعو الهند للحوار حول هجوم كشمير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أنه يتعين على بلاده الجلوس والتحدث لحل الأزمة مع الهند التي اندلعت اليوم الأربعاء، بعد أن أسقطت القوات الجوية الباكستانية طائرتين حربيتين هنديتين وأسرت طيارين. وقال "خان" في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: "لم نتخذ أي إجراء في وقت سابق دون تقييم أضرارنا من الغارات الجوية الهندية، لأننا كنا نرغب في رد مبرر". وأشار إلى أنه يجب علينا وعلى الهند ألا نقع في سوء حسابات، بغض النظر عن الأسلحة التي نمتلكها أو التي تمتلكها الهند، ناصحًا "بضرورة اللجوء للحكمة والتعقل لحل النزاع مع الهند".

وفى وقت سابق اليوم أعلن الجيش الباكستاني، أنه أسقط طائرتين هنديتين عبرت خط السيطرة فوق منطقة كشمير المتنازع عليها ودخلتا المجال الجوى الباكستاني.وأوضحت باكستان أن الغارات الجوية الأخيرة على الطائرات الهندية كانت تهدف إلى إظهار الاستعداد للدفاع عن النفس.ونشب توتر بين الهند وباكستان على خلفية هجوم في

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