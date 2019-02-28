بنما توجه صفعة لإيران وتمنع 59 سفينة من نقل نفطها التزاماً بالعقوبات

أعلنت السلطات البحرية في بنما، أنها تلتزم بشكل تام بالعقوبات الأمريكية على إيران، وأنها جردت 59 سفينة مرتبطة بإيران من حقها في الملاحة بالعلم البنمي.

ووفقا لموقع «ShareAmerica» ستمنع هذه الخطوة إيران من تسليم شحنات نفطها إلى الموانئ حول العالم.

وقال موقع العربية.نت أن الرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا، أصدر مرسوماً رئاسياً في 4 فبراير/ شباط يمنح السلطات البحرية الدعم القانوني لإفراغ السفن المرتبطة بتمويل الإرهاب.

وفي وقت لاحق، أخطرت السلطات البحرية 59 سفينة إيرانية في سجلها بهذا المنع، لصلتها بتمويل الإرهاب وتهديد السلم واﻷمن الدوليين.

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كما أن القنصليات البنمية في جميع أنحاء العالم قد أصدرت تعليمات بعدم قبول أي مدفوعات من السفن القادمة من إيران، أو من شركات الشحن التابعة لها.

يذكر أن سجل علم بنما في مجال النقل البحري هو الأكبر في العالم، حيث تعمل أكثر من 8 آلاف سفينة في جميع أنحاء العالم تحت علمها.

وسجلت الشركة الوطنية الإيرانية للناقلات أكثر من 50 من سفنها في بنما بعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات في عام 2016 بموجب الاتفاقية النووية الإيرانية.