المتحدث باسم البرلمان المصري يثني على موقف وزير النقل

أثنى المتحدث باسم البرلمان المصري، النائب صلاح حسب الله، على موقف وزير النقل الذي إستقال من منصبه على خلفية الحادث المأساوي في محطة مصر والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى .

ونعى النائب صلاح حسب الله ضحايا حادث محطة مصر، قائلا إن "الحادث مصيبة للمصريين كلهم وليس لأهالي المتوفيين فقط".

وأضاف "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن استقالة وزير النقل من منصبه بعد الحادث تعد شجاعة منه لتحمله المسؤولية، مشيرا إلى أنه التقى وزير النقل في أكثر من لقاء، ويرى أنه كان يحمل مسؤولية تطوير منظومة لتطوير السكك الحديدية برمتها.

ونشب حريق هائل داخل محطة مصر، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان، ما أدى إلى انفجار "تنك البنزين"، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية بالقطار.

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ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحاسبة المتسببين بحادث محطة مصر ورعاية المصابين، متوجهًا بخالص التعازي لأسر الضحايا والمصابين، فيما خصصت وزارة التضامن الاجتماعي 80 ألف جنيه لأسر الضحايا وحالات العجز الكلي، و25 ألف جنيه للمصابين، مكلفة مديرية القاهرة ولجان الإغاثة المركزية بالوزارة؛ بالانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا الحادث.

وأعلنت وزارة الصحة، عن وفاة 20 مواطنًا وإصابة 40 آخرين في حريق محطة مصر، ونُقل المصابون إلى مستشفيي دار الشفاء، ومعهد ناصر كونهما "مستشفيات إخلاء"، إضافة إلى مستشفيات "الهلال، وشبرا، السكة الحديد" كمستشفيات إخلاء، موضحة أنَّ حالات المصابين تراوحت ما بين بسيطة إلى متوسطة، إضافة إلى بعض الحالات الدقيقة أغلبها كسور وحروق.

وانتظمت حركة القطارات بمحطة مصر ما عدا رصيف رقم 6، بعدما نجحت قوات الحماية المدينة في إخماد الحريق، وتوجه فريق التدخل خلال الطوارئ بالهلال الأحمر المصري إلى موقع الحادث، لتقديم الإسعافات والدعم النفسي للمصابين وأسر الضحايا.