أبو حاتم : الأمم المتحدة بحاجة لمشاورات تكميلية لإتفاق السويد

قال مراقبون أن الأمم المتحدة بحاجة إلى سلسلة جديدة من المشاورات التكميلية لسد الفراغات التي تركتها مشاورات السويد وخصوصا تلك المتعقلة بآليات التنفيذ والجهات التي ستتولى الإشراف على إدارة الموانئ والمناطق الخاضعة لإعادة الانتشار.
واعتبر الخبير العسكري اليمني العقيد يحيى أبوحاتم في تصريح لـ”العرب” أن خطة إعادة الانتشار قابلة للتنفيذ في حال تحديد مدد زمنية معينة للانسحاب، تحت إشراف مباشر من قبل الفريق الأممي.
ولفت أبوحاتم إلى أن العقبة الكبرى التي تعترض تنفيذ اتفاقات السويد وتحديدا الجزء المتعلق بالحديدة تكمن في سيطرة الهاجس الحوثي المتمثل في ماهية الطرف الذي سيخلف الميليشيات في الحديدة والموانئ التي سيتم الانسحاب منها.
وينص الاتفاق على تولي السلطة المحلية والأمنية لما قبل الانقلاب في سبتمبر 2014 المسؤولية الأمنية والإدارية في هذه المناطق، وهو ما يعني عمليا تسليم مدينة الحديدة والموانئ للقوات التابعة للحكومة اليمنية.
وشدد أبوحاتم على عدم وجود أي احتمال لانسحاب الحوثيين من الحديدة واستمرارهم في نهج المراوغة السياسية وكسب المزيد من الوقت لتكريس وجودهم العسكري والأمني في المدينة وخوض معركة جديدة إن تطلب الأمر.
وطالب رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك في لقاء جمعه مع وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم، الأربعاء، بممارسة المزيد من الجهود الدبلوماسية والسياسية للضغط على الميليشيات الحوثية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وفيما اعتبره مراقبون سياسيون جزءا من التطور في الموقف الدولي، مدد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، العقوبات المالية وحظر السفر المعمول بهما منذ فبراير 2014 ضد الأفراد والكيانات التي تهدد السلم والأمن في اليمن لعام إضافي.
كما جدد القرار 2456، الذي تم التصويت عليه بالإجماع، التأكيد على حظر الأسلحة المفروض منذ أبريل 2015 على الميليشيات الحوثية، إضافة إلى استمرار العقوبات المفروضة بموجب القرار 2140 الصادر في فبراير عام 2014، والتي تلزم جميع الدول الأعضاء بتجميد الأموال والأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يسيطر عليها الأفراد أو الكيانات التي حددتها لجنة الجزاءات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ومن بين هؤلاء قادة بارزون في الجماعة الحوثية.
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