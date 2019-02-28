اسماء السيد - هانوي: أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في مستهلّ محادثات اليوم الثاني والأخير من قمّته الثانية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في هانوي صباح الخميس أنّه سيبذل "قصارى جهده" للتوصّل إلى اتّفاق حول نزع السلاح النووي لبلاده.
وقال كيم للصحافيين وقد جلس إلى جانبه ترمب "لقد سرنا جنباً إلى جنب في هانوي" و"نواصل حوارنا الجيّد"، مضيفاً "سأبذل قصارى جهدي اليوم للتوصل إلى نتائج جيّدة تكون في نهاية المطاف إيجابية".
وقال كيم إنّه ما كان ليشارك في قمة هانوي لو لم يكن مستعداً لنزع سلاحه النووي
كانت هذه تفاصيل خبر كيم: "سأبذل قصارى جهدي للتوصل إلى نتيجة جيدة" في المحادثات مع ترمب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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