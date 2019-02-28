ترامب وكيم يناقشان نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية

مصراوي

تم تحديد طبيعة المحادثات في عشاء يوم الأربعاء، عندما وصف ترامب الزعيم كيم بأنه "قائد عظيم"، وقال إنه يتطلع إلى مساعدته في تحقيق مستقبل اقتصادي "رائع" لكوريا الشمالية.

وفي المقابل وصف كيم الرئيس الأمريكي بأنه "شجاع"، وقال إنه واثق من أنه سيكون هناك "نتيجة ممتازة يرحب بها الجميع".

وتناول الزعيمان العشاء وكان عبارة عن شريحة لحم أمريكية وطبق الكيمتشي الكوري، وانضم إليهم مستشارون كبار، كيم يونغ تشول، بجانب الزعيم الكوري، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فيما يظهر الصداقة الحميمة قبل محادثات، يوم الخميس.

ودائما...