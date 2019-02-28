اشتداد العاصفة في منطقة الجومة في عكار

اشتدت العاصفة منذ الليل في منطقة الجومة في عكار، فهطلت الأمطار بغزارة مصحوبة بموجات كثيفة من البرد الذي غطى الطرقات واعاق حركة السير، كما تدنت درجات الحرارة الى ما دون الأربع درجات على ارتفاع 500 متر واقفلت المدارس ابوابها.
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