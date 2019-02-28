ناشدت دائرة عاليه الوسطى في الحزب الديمقراطي اللبناني وزارة الأشغال العامة والنقل والوزير يوسف فنيانوس، لاتخاذ اجراءات فورية تعالج مشكلة انهيار الطريق التي تربط قضاءي عاليه والشوف في بلدة مزرعة النهر. واعتبرت الدائرة أن شرياناً حيوياً كهذه الطريق لا بد من التحرّك السريع لإعادة تأهيلها، إذ نؤكد متابعتنا اليومية لهذا الأمر لحين إعادتها إلى ما كانت عليه.

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كانت هذه تفاصيل خبر الديمقراطي: نناشد وزارة الأشغال والمعنيين التحرّك الفوري لمعالجة طريق مزرعة النهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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