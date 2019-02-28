شعبة المعلومات تلقي القبض على شخص بجرم القيام بأعمال السحر والشعوذة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "بتاريخ 26/2/2019 وبناءً على معلومات توافرت لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، حول قيام شخص مجهول الهوية بأعمال السحر والشعوذة وإيهام ضحاياه بتحقيق امنياتهم وعلاجهم بالسحر لقاء مبالغ مالية، وذلك في منزله الكائن في بلدة صديقين _ صور"، مشيرة الى أنه "من خلال الإستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هويته وتوقيفه، وتبيّن أنه يدعى: ع. م. (مواليد 1974، سوري) وضُبِط بحوزته أدوات خاصة بالشعوذة، إضافةً الى كتب دينية وادعية وأنواع من البخور، وقطع معدنية عليها آيات قرآنية وطلاسم يستخدمها للاحتيال على المواطنين".

ولفتت الى أنه "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وتبين انه دخل الى الأراضي اللبنانية خلسةً. سُلّم الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص".