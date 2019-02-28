الحجار: نشعر من طرح ملف الحسابات المالية محاولة لاستهداف تيار المستقبل

أكد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار في حديث اذاعي اننا "نشعر من طرح ملف الحسابات المالية محاولة لاستهداف تيار المستقبل"، لافتاً الى ان "حملة حزب الله على الاحد عشر مليارملف سبق وفتح، وهي شبيهة بحملة شهود الزور".
وشدد الحجار على ان "حزب الله هو المحرك لهذه الحملة ولكن لا أحد يمكنه ليّ ذراع رئيس الحكومة سعد الحريري".
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