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الحجار: نشعر من طرح ملف الحسابات المالية محاولة لاستهداف تيار المستقبل

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أكد عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار في حديث اذاعي اننا "نشعر من طرح ملف الحسابات المالية محاولة لاستهداف تيار المستقبل"، لافتاً الى ان "حملة حزب الله على الاحد عشر مليارملف سبق وفتح، وهي شبيهة بحملة شهود الزور".

وشدد الحجار على ان "حزب الله هو المحرك لهذه الحملة ولكن لا أحد يمكنه ليّ ذراع رئيس الحكومة سعد الحريري".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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