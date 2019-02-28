الجمهورية: المعركة بانتخابات طرابلس لن تكون محسومة لمصلحة جمالي

افادت معلومات لصحيفة "الجمهورية" بأن "المعركة في الانتخابات الفرعية في طرابلس لن تكون محسومة لمصلحة مرشّحة المستقبل الوحيدة ديما جمالي التي أسقطها المجلس الدستوري، إذ قد يكون هناك المزيد من المفاجآت في المرصاد".

ولفتت المعلومات الى انّ "النائب محمد كبّارة مقتنع بضرورة الاستقالة والاستفادة من الفرصة الذهبية التي يرى انها استجدّت بعد طعن المجلس الدستوري بنيابة جمالي، وذلك بتوريث مقعده النيابي الى نجله كريم، في معركة يخوضها في عقر داره".

واشارت اوساط متابعة الى ان "رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وحتى الوزير السابق محمد الصفدي وغيرهما من الاقطاب والشخصيات الفاعلة في عاصمة الشمال، والتي لديها حسابات أخرى مناطقية، قد تراجع حساباتها في تجيير أصواتها في حال إصرار كبّارة على الاستقالة وترشيح نجله كريم على المقعد السني الثاني في طرابلس".

وفي المعلومات أنّ "نتيجة الإجتماع بين رئيس الحكومة سعد الحريري وكريم كبارة لم تحسم الجدل حول استقالة ابو العبد من عدمها، وعلى رغم من بعض التسريبات الاعلامية المتسرّعة التي أكدت عدول كبّارة الأب عن الاستقالة، الّا أنّ الوقائع أظهرت مساء أمس عكس ذلك خصوصاً بعد بيان النفي الذي أصدره مكتب النائب كبارة، وأكّد فيه أنّ استقالته ما زالت قائمة وكذلك ترشيح نجله كريم في انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات الجارية مع الكوادر والقاعدة الشعبية في طرابلس".