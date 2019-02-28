أبو سعيد زار سرحان مهنئا اياه بتعيينه وزيرا للعدل

هنأ مفوّض الشرق الأوسط للّجنة الدولية لحقوق الإنسان السفير هيثم ابو سعيد، وزير العدل ألبير سرحان بتعيينه وزيرا للعدل وما له من صفات وسمعة حميدة سبقته الى الوزارة، وتناول النقاش مواضيع ذات صلة، بالإضافة إلى شجون محلية ودولية.

وإثر لقاء جمع بينهما، أشار المجتمعون إلى وجوب تفعيل وتنشيط الآليات وتسريع وتيرة العمل من أجل مواكبة كل الإستحقاقات المطلوبة التي تداهم الدول المحيطة، ولإبقاء لبنان من ضمن الدول المتقدمة في مجال الحقوقي التي طالما تمتع بها عبر السنين.

وكلف السفير ابو سعيد في هذا الصدد الأستاذ أديب أسعد القيام بحلقة الارتباط مع أعضاء اللجنة لمتابعة العمل والتنسيق المتعلق بسير عمل اللقاء.