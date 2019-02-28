رويترز: 8 أطنان من الذهب على الأقل نُقلوا من خزائن البنك المركزي الفنزويلي

أبلغ النائب الفنزويلي المعارض أنجيل ألفارادو وثلاثة مصادر حكومية وكالة "رويترز" بأن ثمانية أطنان من الذهب على الأقل نُقلوا من خزائن البنك المركزي الفنزويلي الأسبوع الماضي.

ولفت ألفارادو الى أن الذهب جرى نقله في سيارات حكومية بين يومي الأربعاء والجمعة من الأسبوع الماضي عندما لم يكن هناك حراس أمن نظاميون في البنك، مشيرا "إنهم يخططون لبيعه في الخارج بشكل غير قانوني".

ولم يقل ألفارادو والمصادر الحكومية، إلى أي وجه نقل البنك الذهب. وقالوا إن العملية تمت بينما كان رئيس البنك المركزي كاليكستو أورتيغا في رحلة إلى الخارج.