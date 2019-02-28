البيت الأبيض: مباحثات ترامب وكيم تنتهي قبل الموعد المحدد

أفاد البيت الأبيض بأن "مباحثات الرئيس الاميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في هانوي في فييتنام تنتهي قبل الموعد المحدد".

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