وزير الهجرة العراقي أشاد بدعم ايران للشعب العراقي

التقى السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي بوزير الهجرة والمهجرين العراقي نوفل بهاء موسى في مبنى السفارة الايرانية. واشاد الوزير العراقي بـ"دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للشعب العراقي لاسيما الطائفة المسيحية اثناء التصدي لارهابيي "داعش".

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