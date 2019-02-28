الإعلان عن اختتام المفاوضات الأميركية الكورية الشمالية خلال نصف ساعة

أفادت قناة "العربية" بأن الإعلان في هانوي عن اختتام المفاوضات الأميركية الكورية الشمالية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال نصف ساعة.
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