البيت الأبيض: لم يتم التوصل لاتفاق بين ترامب وكيم جونغ أون خلال قمة هانوي

أفاد البيت الابيض بأن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يغادران مقر القمة الأميركية الكورية الشمالية دون الإعلان عن اتفاق"، مشيراً إلى أنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق بين ترامب وكيم جونغ أون خلال قمة هانوي".

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