ارتفاع حصيلة انهيار منجم للذهب بإندونيسيا إلى 6 قتلى

محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا - (د ب أ):

ارتفعت إلى ستة قتلى حصيلة قتلى انهيار منجم للذهب في جزيرة سولاويسي الإندونيسية وتم إنقاذ 19 آخرين، وأسفر الحادث عن دفن عشرات من عمال المنجم، حسبما أفاد مسؤولون.

ويُعتقد أن نحو 35 عاملا بالمنجم ما زالوا مدفونين بعد انهيار منصة خشبية كانوا يستخدمونها في المنجم الواقع بمنطقة بولانج مونجوندو، بسبب عدم استقرار التربة، حسبما قال عبد المعين بابوتونجان، رئيس وكالة الحماية المدنية المحلية.

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وقال مسؤولون إن جهود الإنقاذ تعثرت بسبب عدم إمكانية استخدام المعدات الثقيلة في المناطق الوعرة.

ويبعد المنجم حوالى ألفي كيلومتر عن شمال شرق العاصمة جاكرتا.

وتعد الحوادث المميتة في مناجم الذهب غير المرخصة شائعة في إندونيسيا.