ميقاتي: علامة فارقة في تاريخ الصحافة اللبنانية

سنة بعد سنة، تترسّخ "الجمهورية" علامةً فارقة في تاريخ الصحافة اللبنانية والعربية، بجهودٍ ومتابعةٍ حثيثة من دولة الرئيس الياس المر، الذي أسّس الجريدة، لتكون منبراً للكلمة الحرة يجمع أطياف الوطن، بعيداً عن الانقسامات السياسية.

وها هي "الجمهورية" تكسب في عيد تأسيسها الثامن تحدّياً متعدّدَ الوجوه، فباتت عنواناً مميّزاً للكلمة الرصينة والرأي والرأي الآخر، ومساحةً لكتّاب وأقلام يتفاعلون في عصف فكري يحاول رسم خارطة طريق للنهوض بالوطن وحماية الجمهورية التي دفع اللبنانيون أثماناً غالية لبنائها وتمتين أُسسها.

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وفي زمن تواجه الصحافة اللبنانية تحدّي الاستمرار وشبح الإقفال أو الهجوم المتزايد للإعلام الإلكتروني، تمضي "الجمهورية" بخطوات ثابتة نحو توسيع حضورها بين أيدي اللبنانيين وفي تعزيز أبوابها وتوسيع نطاق اهتماماتها، مؤكدة أنّ عصر الصحافة الورقية لا يزال بخير ويمكن المواءمة بينها وبين الإعلام الإلكتروني.

مبروك لجريدة " الجمهورية" عيدها الثامن والى مزيد من النجاح والتقدم.

(بقلم الرئيس نجيب ميقاتي).