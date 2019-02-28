مقال يهدّد أمن باريس

أعربت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي عن نيتها معاقبة عقيد في الجيش الفرنسي “لارتكابه خطأ” بنشره مقالا صحافيا انتقد فيه عمليات التحالف الدولي ضد “داعش” في سوريا. وجاء تصريح بارلي أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، بعد تغريدة نشرها قائد قوة المدفعية الفرنسية في تحالف واشنطن الدولي العقيد فرنسوا ريجي ضد “داعش” بين تشرين الثاني وشباط، والذي قال فيها إن “تحقيق النصر على الجهاديين في جيب هجين شرق سوريا نهاية 2018 تم ببطء شديد وبكلفة باهظة جدا وبدمار كبير”.

وقالت الوزيرة إن ريجي “إذا لم يكن موافقا على ما تقوم به فرنسا كان عليه أن يطلب إعفاءه من القيادة”، وأضافت: “من هنا، أرى في تصرفه بعض الخطأ وافتقارا للشجاعة”، مذكرة بأنها زارت في 9 شباط الحالي كتيبة المدفعية التي كان يقودها ريجي في غرب العراق على الحدود مع سوريا، والتقته شخصيا ولكنه لم ينبس أمامها ببنت شفة عما يجول في خاطره. وأكدت بارلي أن “قيادته ستتخذ لاحقا الإجراءات الواجبة وستذكر بالقواعد الأساسية التي تنطبق على الجميع”. واعتبرت الوزيرة أن الضابط “أخطأ لأنه من المحتمل أن يكون قد عرض رجاله للخطر بالمعلومات التي كشف عنها في المقال”.

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المصدر روسيا اليوم