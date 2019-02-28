الحرس الثوري يقر بمقتل 5 من عناصره في سوريا

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن التعرف على عدد من قتلاه المفقودين داخل الأراضي السورية، بعد أسابيع على غارات اسرائيلية استهدفت مواقعه. ونقلت وكالة “فارس” عن الحرس الثوري قوله إنه تم الكشف عن خمسة جثامين لعناصر الحرس الإيراني، بعد أن قتلوا “خلال أداء مهاهم الاستشارية” في سوريا.

وأضاف البيان، أن التعرف عليهم كان من خلال اجراء اختبار الـ DNA، مشيرًا إلى أن القتلى من محافظات طهران ومازندران وقزوين وسمنان، ليتم تشييعهم خلال الأيام المقبلة، بحسب وصفه.

ودعمت إيران النظام السوري، خلال السنوات الماضية، سياسيًا واقتصاديًا، إضافة إلى دعم عسكري عبر عناصر تقاتل مع قوات الأسد، وإقامة قواعد عسكرية في عدة مناطق. لكن طهران تنفي وجود قوات لها داخل سوريا، وصرح مسؤولوها مرارًا بأن وجودها استشاري فقط بناء على طلب النظام السوري.

Advertisements

المصدر عنب بلدي