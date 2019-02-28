الجيش الروسي يعرض غنائمه من الحرب في سوريا

جدة - عمرو شويل موسكو- الخليج 365:

وصل قطار محمل بغنائم حرب من سوريا، بينها دبابة، وأسلحة أخرى، إلى مدينة بجنوب روسيا ليلقى استقبالاً صاخباً، في إطار جولة ينظمها الجيش في أنحاء البلاد لتشجيع الشعور الوطني.

وتهدف الجولة التي انطلقت من موسكو في مطلع الأسبوع إلى استعراض عتاد استولى عليه الجيش الروسي في حملته بسوريا لدعم قوات الرئيس بشار الأسد.

وستُعرض المجموعة في عشرات المدن في أرجاء روسيا.

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وتجمع آلاف من الطلاب العسكريين والرجال والنساء والأطفال في مدينة روستوف أون دون لإلقاء نظرة على التذكارات.

وتشمل المعروضات ناقلات جند مدرعة، وبنادق آلية، ومسدسات، وطائرات دون طيار تقول وزارة الدفاع إن روسيا انتزعتها من مسلحين في عمليات مشتركة مع قوات الحكومة السورية.

وحكى جنود للزوار كيفية الاستيلاء على العتاد.وبدأت روسيا تدخلها العسكري في سوريا في 2015، وقلبت موازين الحرب لصالح الأسد.

وبدا بعض الروس مندهشين من القطار وكتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه كان من الأفضل إنفاق الأموال المخصصة للجولة على البنية التحتية، أو الرعاية الاجتماعية.

وكتب مستخدم على تويتر يدعى فيتالي سي. لا يوجد مال لتقدير كلفة تجديد المستشفيات، ناهيك عن تنفيذ التجديدات. لكن على الأقل بمقدور السكان أن يفرحوا بقطار وزارة الدفاع المميز، والمحمل بغنائم من سوريا.