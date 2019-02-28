خارجية البرلمان: أكبر انتهاكات لحقوق الإنسان بالعالم تحدث فى تركيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسام العمدة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن أردوغان لم يتوقع هذا الحضور الكبير من زعماء ورؤساء دول الاتحاد الأوروبى فى قمة شرم الشيخ، ومن ثم بادر رئيس تركيا بالهجوم غير المبرر على مصر، لافتا إلى أن القمة العربية الأوربية تمثل انتصار كبير للدبلوماسية المصرية.
أضاف وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب فى تصريحات لــ"الخليج 365"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعاد الريادة لمصر من جديد، مشيرا إلى أن أكبر انتهاكات لحقوق الانسان تحدث فى تركيا نفسها، فالسجون التركية تحتوى على أكثر من 70 ألف معتقل كما أن أردوغان يقوم بالتنكيل بكل معارضيه.
وأكد "العمدة" أن مصر انفتحت على العالم بشكل كبير إلا أن أردوغان يناصر جماعة الإخوان الإرهابية بعد ثورة 25 يناير ودعم موقف الجماعة الإرهابية فى 30 يونيو، لافتا إلى أن أردوغان لم يتوقع وجود النخبة الدولية بشرم الشيخ ومن ثم كان الهجوم علي الدولة المصرية.
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