شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى سابق بالإخوان واصفا قواعد الجماعة بـ"القطعان الضالة".. قلوبهم حاقدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف إبراهيم ربيع، القيادى السابق بجماعة الإخوان، قواعد وقيادات التنظيم بقطعان الضالة الذين اقتلعوا ضمائرهم ووضعوا مكانها صخورا من الحقد والغل والانتهازية والشماتة، قائلا: "ينتهزون كل حادث أو أزمة تشهدها مصر ليثبتوا أنهم غير مصريين وغير آدميين".

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وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن قواعد الإخوان يستغلون كل موقف يحدث للمصريين لينالوا من عزيمة المصريين وينشروا يأسهم وإحباطهم.

وأوضح إبراهيم ربيع، أن هذه القطعان الإخوانية الشامتة لن تجني إلا الحسرة والكئابة حيث سيلملم المصريين جراحهم ويستكملون بناء وطنهم ، متابعا: حتى الحيوانات تقدر جلال الموت لكن هذه القطعان البائسة أدنى من الحيوانات.