شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو أبو اليزيد يطالب بتشكيل لجنة بالمحليات لفحص العقارات الآيلة للسقوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عمرو أبو اليزيد عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، الحكومة بسرعة الانتهاء من حصر العقارات والمبانى الآيلة للسقوط على مستوى جميع المحافظات، لافتا إلى أن الدائرة شهدت سقوط عقار مكون من 6 طوابق مما أثر على 6 عقارات مجاورة له وأصبحت حياة المواطنين مهددة .

وشدد عضو مجلس النواب ، فى تصريح لـ"الخليج 365"، على ضرورة أن يتم مراجعة ملف العقارات الآيلة للسقوط بصورة دورية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حياة المواطنين ورفع الضرر عنهم، بحيث يتم توفير مساكن بديلة لهم .

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وتابع عضو مجلس النواب، أن هناك حاجة وضرورة لتشكيل لجنة داخل كل وحدة إدارية لفحص المبانى واتخاذ الإجراءات اللازمة لها بما يضمن التعامل مع العقارات الآيلة للسقوط بصورة جادة تجنب وقوع مخاطر على المواطنين.