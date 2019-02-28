مصطفى الفقي عن حادث قطار محطة مصر: الاستقالة ليست كافية.. محطات السكك الحديدية جزء من سيادة الدولة.. السكة الحديد تحتاج قدرة على الانتظام والالتزام من الموظفين

صدي البلد

قال الدكتور مصطفى الفقى الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن السكك الحديد تحتاج قدرة على الانتظام والالتزام من الموظفين حيث نظام الأكواد وإحساس بالمسئولية لدى الموظفين حيث إن هناك 200 قطر يخرج يوميا من محطة مصر قائلا: "دة احنا ممكن نتكعبل فى محطة بنزين مابالك بمحطة مصر".

وأضاف "الفقي" خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة «MBC مصر» أنه جرت العادة منذ الخمسينيات فى مصر أن يطلب من المسئول الاستقالة بينما فى الحقيقة هى إقالة وذلك تعليقا على استقالة هشام عرفات بعد حادث محطة مصر...