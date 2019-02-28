أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في مستهلّ محادثات اليوم الثاني والأخير من قمّته الثانية مع الرئيس الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هانوي أنّه سيبذل "قصارى جهده" للتوصّل إلى اتّفاق حول نزع السلاح النووي لبلاده.
واشار كيم الى اننا "سرنا جنباً إلى جنب في هانوي" و"نواصل حوارنا الجيّد".
كانت هذه تفاصيل خبر كيم جونغ أون: سأبذل قصارى جهدي للتوصل إلى نتيجة جيدة بالمحادثات مع ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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