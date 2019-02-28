كيم جونغ أون: سأبذل قصارى جهدي للتوصل إلى نتيجة جيدة بالمحادثات مع ترامب

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في مستهلّ محادثات اليوم الثاني والأخير من قمّته الثانية مع الرئيس الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هانوي أنّه سيبذل "قصارى جهده" للتوصّل إلى اتّفاق حول نزع السلاح النووي لبلاده.

واشار كيم الى اننا "سرنا جنباً إلى جنب في هانوي" و"نواصل حوارنا الجيّد".