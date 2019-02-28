أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي بمحادثة هاتفية مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، عن قلقه الشديد إزاء تصعيد التوتر الوضع بين الهند وباكستان. وأكد مجددا على ضرورة ضبط النفس وأن يتقيد الطرفين بجميع الاتفاقيات لمنع تصاعد الموقف.
وأعلن الجيش الباكستاني، صباح أمس إسقاط مقاتلتين هنديتين داخل المجال الجوي الباكستاني واحدة منهما سقطت داخل إقليم آزاد كشمير، والأخرى "داخل الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير"، مشيرا إلى أسر طيار هندي.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية الصين قلقة إزاء التطورات الأخيرة في كشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.