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خارجية الصين قلقة إزاء التطورات الأخيرة في كشمير

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أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي بمحادثة هاتفية مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، عن قلقه الشديد إزاء تصعيد التوتر الوضع بين الهند وباكستان. وأكد مجددا على ضرورة ضبط النفس وأن يتقيد الطرفين بجميع الاتفاقيات لمنع تصاعد الموقف.

وأعلن الجيش الباكستاني، صباح أمس إسقاط مقاتلتين هنديتين داخل المجال الجوي الباكستاني واحدة منهما سقطت داخل إقليم آزاد كشمير، والأخرى "داخل الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير"، مشيرا إلى أسر طيار هندي.

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