ترامب: لست مستعجلاً التوصل إلى اتفاق نووي مع كيم

أعلن الرئيس الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مستهلّ محادثات اليوم الثاني والأخير من قمّته الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في هانوي أنّه "ليس مستعجلاً" التوصّل إلى اتّفاق حول نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ لأنّ ما يهمّه هو جوهر الاتفاق وليس سرعة التوصّل إليه".

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