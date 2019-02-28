صوّت مجلس العموم البريطاني بالأغلبية لصالح دعم عريضة تؤكد تعهد الحكومة بتمكين البرلمان من التصويت على قرار يمنع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بدون اتفاق، وتأجيل عملية الخروج إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وأيد العريضة 502 نائبًا مقابل اعتراض 20 نائبًا مما يعني أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي سوف تكون مُلزمة بتقديم مشروع قرار يعطي البرلمان صلاحية تأجيل الخروج إذا صوت النواب يوم 12 مارس المقبل على رفض مسودة اتفاق الخروج.
كانت هذه تفاصيل خبر برلمان بريطانيا يصوت لصالح قرار يمنع خروجها من اتحاد أوروبا دون اتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.