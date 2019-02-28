برلمان بريطانيا يصوت لصالح قرار يمنع خروجها من اتحاد أوروبا دون اتفاق

صوّت مجلس العموم البريطاني بالأغلبية لصالح دعم عريضة تؤكد تعهد الحكومة بتمكين البرلمان من التصويت على قرار يمنع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بدون اتفاق، وتأجيل عملية الخروج إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وأيد العريضة 502 نائبًا مقابل اعتراض 20 نائبًا مما يعني أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي سوف تكون مُلزمة بتقديم مشروع قرار يعطي البرلمان صلاحية تأجيل الخروج إذا صوت النواب يوم 12 مارس المقبل على رفض مسودة اتفاق الخروج.