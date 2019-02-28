احتجاجات في الأرجنتين ضد التدخل الأميركي بشؤون فنزويلا

تظاهر المئات أمام السفارة الأميركية في العاصمة الأرجنتينية بيونس آريس، ضد التدخل الأميركي في شئون فنزويلا الداخلية إثر الأزمة السياسية في البلاد، حيث تعاطف مئات المواطنون في الأرجنيتن مع الرئيس الفنزويلي بعد الضغط الأميركي والأوروبي عليه للتنازل عن المنصب، وأحرق المتظاهرون الأعلام الأمريكية أثناء الاحتجاجات.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية على خلفية تنصيب رئيس البرلمان وزعيم المعارضة نفسه رئيسا للبلاد معتمدا على الدعم الأميركي والأوروبي رغم فوز نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية الآخيرة