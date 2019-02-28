ترامب وكيم يستأنفان محادثات اليوم الثاني والأخير من قمتهما الثانية في هانوي

استأنف الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في هانوي اليوم الثاني والأخير من محادثاتهما الرامية للتوصّل إلى اتّفاق حول نزع السلاح النووي لبيونغ يانغ.

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