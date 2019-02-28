الأخبار: التيار الوطني الحر والقوات بدآ بتحضير ماكينتيهما الانتخابية

علمت "الأخبار" ان التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بدآ بتحضير ماكينتيهما الانتخابية، لافتة إلى ان "القوات قرّرت تفريغ عددٍ من القياديين في الحزب، للعمل في جهاز الانتخابات (النيابية والبلدية)، مع وضع ميزانية كبيرة في تصرفهم. أما التيار فباشر تحضيراته للانتخابات من خلال تجهيز وتحديث قوائم الناخبين في الاغتراب، لإعداد لوائح بالذين ستُضاف أسماؤهم إلى "لوائح الشطب" قبل العام 2022. ويتجّه التيار أيضاً إلى تفعيل العمل الحزبي على مستوى الطلاب والشباب، بعد أن تبيّن وجود خللٍ على هذا الصعيد (من بين الأفكار المقترحة تأسيس كشاف حزبي).

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