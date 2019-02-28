اشارت مصادر في وزارة المهجرين لصحيفة "الشرق الأوسط" الى إن "المبلغ الذي صُرف خلال 26 عاماً لإقفال ملف المهجرين هو مليار و800 مليون دولار، في وقت تم إنجاز 24 مصالحة أتاحت عودة مئات العائلات التي تركت بلداتها وقراها خلال الحرب"، لافتة الى انه "يتم حالياً العمل على آخر مصالحة في بلدة كفرسلوان في قضاء بعبدا، وقد تم إنجاز الجزء الأكبر من متطلبات هذه المصالحة"، معتبرة ان "ما أدى إلى تأخر إقفال هذه الوزارة هو وصول الأموال إليها بالقطارة".
وأشارت المصادر إلى أن "قرى ومناطق جبل لبنان كمعظم المناطق الجبلية الأخرى تعاني من نزوح عدد كبير من أهلها إلى المدن في غياب الإنماء اللازم. وباتت زيارة القرى تقتصر على نهاية الأسبوع وخلال أشهر الصيف".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بوزارة المهجرين للشرق الاوسط: وصول الأموال بالقطارة هو سبب التأخير بإقفال الوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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