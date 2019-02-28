عطالله: قادرون على إغلاق كل الملفات في وزارة المهجرين

أكد وزير المهجرين غسان عطالله أننا "نعمل على أن نحدد رقماً نهائياً للمبلغ المطلوب لإقفال كل الملفات خلال شهرين"، متحدثاً عن مئات الملايين التي تحتاج إليها الوزارة لهذا الغرض، مضيفا:"سأحاول وبالكادر الموجود إنجاز كل المهام المطلوبة، فإذا تم العمل بالجدية المطلوبة وعلى أساس معايير واضحة وأولويات وبعيداً عن التسييس، فنحن قادرون على إغلاق كل الملفات".

وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" طمأن عطا الله إلى وجود غطاء من كل القوى السياسية لإنجاز عمله، لافتاً إلى تعاون كبير أظهره كل من التقاهم من مسؤولين وآخرهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، مؤكدا ان "جنبلاط أظهر تعاوناً وانفتاحاً كبيرين، واتفقنا على تفاصيل الخطة معاً، وهو حريص جداً على إقفال هذا الملف".