النشرة: جريحان نتيجة حادث سير على طريق الصرفند

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية عن "سقوط جريحين نتيجة حادث سير على طريق الصرفند"، مشيرةً إلى أن "فرق الاسعاف من مركز الصرفند نقلتهما الى مستشفى علاء الدين".

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