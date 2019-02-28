صحة الإسكندرية تكشف الحالة الصحية لمصابي سيارة سجناء برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أعلن الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية خروج 11 حالة من المصابين في حادث انقلاب سيارة نقل مساجين الذي وقع مساء أمس الأربعاء، في الطريق المؤدي لمنطقة برج العرب غربي الإسكندرية، وذلك بعد تلقيهم العلاج واستقرار حالاتهم الصحية.

وقال أبو سليمان، في تصريح صحفي، إن المديرية تابعت حالات المصابين واتخذت الإجراءات الطبية اللازمة بعد أن جرى نقلهم من موقع الحادث إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج، مضيفًا: "تقرر السماح بخروج 11 حالة لتحسن حالتهم الصحية بعد الاطمئنان عليهم".

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وأضاف أنه جرى حجز 3 حالات منهم لوضعهم تحت الملاحظة، لافتًا إلى أن المصابين كان بينهم أمناء شرطة وآخرين محبوسين على ذمة قضايا، وأن تشخيص الإصابات جاء بين كدمات واشتباه كسور بالساق.

كانت تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة إخطارًا مساء الأربعاء، بانقلاب سيارة مساجين قرب مركز "كارفور العروبة" على طريق برج العرب، ما أسفر عن إصابة 14 شخصًا، بينما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونُقل المصابون لتلقي العلاج إلى المستشفى بعد فحص مستقلي السيارة في موقع الحادث.

وأوضح مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية أن قوات من الشرطة فرضت كردونًا أمنيًا حول موقع الحادث نظرًا لوجود أشخاص على ذمة قضايا فيما قامت أجهزة الصحة بفحص الركاب تباعًا بعد خروج بعضهم من السيارة، لنقل الحالات التي تستلزم رعاية مكثفة وتقديم ما يلزم من خدمات طبية لآخرين في موقع الحادث.