​سفير الإكوادور بالقاهرة: "ألسن عين شمس" منارة أسهمت في نشر ثقافة دولتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد قاسم:

شارك رفاييل ألبرتو سفير الإكوادور في القاهرة، في احتفالية نظمها قسم اللغة الإسبانية بكلية الألسن بجامعة عين شمس، في حضور الدكتورة عائشة سويلم رئيس قسم اللغة الإسبانية، وباول مورينو المستشار الثقافي لسفارة الاكوادور بالقاهرة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكدت سويلم، في كلمتها، أن قسم اللغة الإسبانية يسعى نحو تطوير خريجيه في مختلف الجوانب العلمية والثقافية وصقل مهاراتهم اللغوية من خلال الفعاليات المتنوعة التي توفرها إدارة الكلية لأبنائها.

ومن جانبه، قال السفير الاكوادوري بالقاهرة إن كلية الألسن بمثابة المنارة الثقافية التي أسهمت في نشر ثقافة الدولة الإكوادورية ومختلف بلدان العالم المتحدثين بالإسبانية، مشيدًا بمستوى خريجي القسم ومدى تمكنهم من استخدام اللغة الإسبانية.

وشهدت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي بعنوان "ياجاناتي" يتناول البحث عن كنز كبير من كنوز الهنود الحمر مختبئ بين جبال الإكوادور. ​