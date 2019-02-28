الجيش اليمني يسيطر على سلاسل جبلية استراتيجية بمنطقة البقع

سيطر الجيش اليمني، اليوم الخميس، على سلاسل جبلية استراتيجية بمنطقة البقع التابعة لمحافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن قائد شرطة محور صعدة فى جبهة البقع العقيد عبدالعزيز الغرباني، قوله إن الجيش سيطر على سلسلة جبال جشيران الممتدة بطول
أكد الغربانى أن العمليات العسكرية أسفرت عن قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا واستعاد الجيش خلالها مخازن أسلحة فى تلك المناطق.
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