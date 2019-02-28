إنفاق المغاربة على الرياضة لا يتجاوز 2000 درهم

كشف موقع أفيتو في بلاغ له عن نتائج دراسته القطاعية الأخيرة حول الرياضة، مع وجود أزيد من 30 ألف إعلان جديد مودع كل يوم على منصته، واستحوذت مواقع الإعلانات على جمهور شهري يقارب 6 ماليين زائر.

وأنجزت هذه الدراسة على عينة مكونة من 1000 شخص تم استقطابهم عبر موقع الإعلانات أفيتو، للاطلاع على سلوك المستهلكين المغاربة ونظرتهم لممارسة الرياضة.

فمن بين هذه العينة، 49 في المائة من المستجوبين صرحوا بأنهم يمارسون نشاطا رياضيا بشكل منتظم ومستمر.

وتدخل الميزانيات المخصصة للرياضة ضمن تمثلات أسلوب الحياة الجديد المعتمد لذلك ينفق غالبية المستجوبين أقل من 2000 درهم سنويا لاقتناء المعدات الرياضية.