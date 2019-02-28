ترامب وكيم يستأنفان محادثات اليوم الثاني لقمة هناوي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
استأنف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الخميس، محادثات اليوم الثاني والأخير من قمتهما الثانية في العاصمة الفيتنامية هانوي.
وقال ترامب، للصحفيين قبيل بدء المحادثات، إنه يكن احتراما كبيرا لكوريا الشمالية وزعيمها ويتطلع لمساعدتها اقتصاديا.
وأضاف "لست في عجلة لإبرام اتفاق مع كوريا الشمالية، ونقدر عدم إجراء بيونج يانج اختبارات على أسلحة".
من جانبه، قال الزعيم الكوري الشمالي "سأبذل ما بوسعي للخروج بنتيجة جيدة في المباحثات مع الرئيس الأمريكي".
وأعرب الجانبان عن أملهما في تحقيق تقدم بشأن مطلب أمريكا في إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.
والتقى ترامب وكيم في العاصمة الفيتنامية هانوي، الأربعاء، في جولة أولى من المحادثات وعشاء، أبديا خلالها تفائلهما.
وأكد ترامب أنه راض عن وتيرة المفاوضات، على الرغم من بعض الانتقادات بأنها لم تكن تتحرك بالسرعة الكافية.
يشار إلى أنه في الوقت الذي تأمل واشنطن من كوريا الشمالية أن تنزع كامل سلاحها النووي بشكل يمكن التحقق منه، تربط يانج تحقيق ذلك بسلسلة شروط، من أبرزها رفع العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها، ووقف ما تصفه بالتهديدات الأمريكية، أي الوجود العسكري في كوريا الجنوبية والمنطقة عموماً.
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