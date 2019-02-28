شكرا لقرائتكم ترمب: لن أتعجل التوصل إلى اتفاق نووي مع كيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استأنف الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون اجتماعاتهما صباح الخميس في اليوم الثاني للقمة في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وأكد ترمب في تصريحات للصحافيين، وبجواره كيم، أنه "لن يتعجل التوصل إلى اتفاق نووي"، وأنه وكيم يريدان "التوصل للاتفاق الصحيح".

وأعلن الرئيس الأميركي أنه يقدر "قرار بيونغ يانغ وقف إجراء الاختبارات على الأسلحة".

ترمب

وأعرب عن تطلعه "لمساعدة اقتصاد كوريا الشمالية"، مشيرا إلى أن علاقته مع الزعيم الكوري الشمالي كيم "قوية للغاية".

ومن جانبه، قال كيم: "سأبذل قصارى جهدي للتوصّل إلى نتيجة جيّدة" في المحادثات مع ترمب.

وأضاف الزعيم الكوري الشمالي: "هناك أشخاص يرحبون بالاجتماع وآخرون متشككون".

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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، الخميس، بالتوقيت المحلي، أن الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأميركي أجريا محادثات صادقة ومتعمقة في هانوي، الأربعاء، تمهيدا لأن تسفر قمتهما الثانية عن نتائج شاملة وفارقة.

كيم

والخميس هو اليوم الثاني لقمة ترمب وكيم الثانية خلال ثمانية أشهر دون أن يبديا أي علامة على حدوث تقدم بشأن القضية الرئيسية الخاصة بنزع الأسلحة النووية.

وكتب ترمب، على تويتر، الأربعاء، إن "اجتماعات جيدة" عقدت مع زعيم كوريا الشمالية، مشيرا إلى "حوار جيد للغاية".

وفي تغريدة أخرى، الأربعاء، أضاف ترمب: "لقاء جيد وعشاء مع كيم في هانوي في فيتنام الليلة. نتطلع إلى مواصلة مناقشاتنا غداًَ (الخميس)".

وبدأت القمة الثانية بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي في هانوي، الأربعاء. وافتتحت القمة حين صافح ترمب، كيم أمام صف من أعلام بلديهما في فندق متروبول بالعاصمة الفيتنامية هانوي.

وأجرى الزعيمان مباحثات ثنائية لـ 20 دقيقة أعقبها تناول العشاء مع مساعديهما.