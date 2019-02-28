شكرا لقرائتكم اليمن.. قبائل حجور تأسر قياديا حوثيا بارزا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت قبائل حجور أنها أسرت القيادي الحوثي علي المرتضى وعددا من مرافقيه خلال مواجهات الأربعاء في مديرية كشر شمال غرب محافظة حجة اليمنية.

وأوضحت المصادر أن علي المرتضى، هو أحد قيادات ميليشيات الحوثي في وزارة ‎الدفاع، وأحد أعضاء اللجنة المختصة بشؤون التجنيد، ومن أهم المقربين من القيادي العسكري في جماعة الحوثي، أبو علي الحاكم، رئيس الاستخبارات العسكرية للميليشيات.

أزمة إنسانية

وإلى ذلك، حذرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن من تفاقم الوضع الإنساني واستمرار حصار الحوثيين على مديرية كشر والمديريات الأخرى التابعة لمنطقة حجور في محافظة حجة (شمال غرب اليمن).

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وقالت الوحدة في تقرير أولي، الأربعاء، إن السكان يلجأون إلى النزوح بسبب حصار الحوثيين الخانق على المديرية من كل الاتجاهات، ومنع دخول المواد الغذائية والطبية إليها، إضافة إلى قصفها العنيف على القرى والتجمعات السكنية.

وأشارت إلى أن (1669) أسرة تمكنت من النزوح إلى قرى داخل المديرية، وتم إيوائهم في المدارس, ومنازل مضيفة وكهوف الجبال, بينما تمكنت 1340 أسرة من النزوح إلى ثلاث مديريات مجاورة وهي: خيران المحرق وأسلم وعبس، إضافة إلى محافظة عمران، قبل أن يتمكن الحوثيون من إحكام حصارهم.

وأضافت أن (3000) أسرة فقدت مساكنها وأصبحت بلا مأوى ولجأ بعضها إلى المدارس في وضع مأساوي حيث تجتمع من 4 إلى 6 أسر في غرفة واحدة.

ويواجه أبناء حجور عامة، والذي يزيد عددهم عن 141 ألف نسمة، أزمة غذاء كبيرة بسبب الحصار والمواجهات حيث انعدمت المواد الغذائية من دقيق وحليب وزيوت من المحلات التجارية بشكل كامل، وسيعاني السكان من مجاعة حال استمرار الحصار.