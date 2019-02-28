كيف ظهر الحوت الضخم في غابات الأمازون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تم العثور على حوت أحدب نافق يبلغ طوله 11 مترا وبعرض 6 أمتار في إحدى غابات الأمازون البرازيلية، وتحاول السلطات البرازيلية إيجاد تفسير لهذا حادث الفريد من نوعه، حسب موقع "البيان".

وأفاد موقع Liveleak بأن جثة الحوت عثر عليها يوم الجمعة الماضي في منطقة الغابات على ساحل جزيرة ماراجو الواقعة في ولاية بارا البرازيلية.

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وشكل الفرع المحلي لوزارة الصحة البرازيلية فريقا يضم علماء بيولوجيا لمعرفة كيف وصل الحيوان البحري العملاق إلى البر بعيدا عن مياه المحيط.

ولم يستطع العلماء بعد تحديد سبب نفوق الحوت، لكنهم أكدوا أنه لم يتعرض لأية إصابات خارجية، ويعتزمون تشريح الجثة، وفق "روسيا اليوم".

ومن المرجح أن الحوت وصل إلى الشاطئ بحثا عن الطعام، ومات اختناقا من مخلفات البلاستيك التي جرفتها أمواج المحيط إلى الشاطئ، ثم ألقت أمواج قوية جثته حتى وصلت إلى عمق الغابة.