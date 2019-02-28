كيم وترامب يستأنفان محادثات نزع السلاح النووي اليوم في هانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - هانوي - (د ب أ):

يستأنف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثاتهما ، اليوم الخميس، بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وذلك بعد محادثات قصيرة ومأدبة عشاء جمعتمهما الليلة الماضية.

والتقى الزعيمان وجها لوجه مساء أمس الأربعاء لنحو نصف ساعة في اجتماع مغلق في فندق سوفوتيل ليجند متروبول هانوي، الذي يعود للحقبة الاستعمارية، قبل أن ينضما إلى مساعديهما ومترجميهما خلال مأدبة عشاء.

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وبين هاتين الفعاليتين، تبادل الزعيمان عبارات الثناء، حيث وصف كيم ترامب بأنه "شجاع" لإطلاقه تلك المحادثات، وأشاد ترامب بكيم ووصفه بـ "صديقي" ووصف علاقتهما بأنها "جيدة".

ومن المقرر أن يلتقي كيم وترامب مجددا صباح اليوم الخميس، حيث من المتوقع أن يطلب ترامب من كيم أن يوافق على السماح بدخول مفتشين إلى المواقع النووية المختلفة لكوريا الشمالية أو تحديد جميع المنشآت النووية لبلاده أو إغلاقها بشكل كامل.

ومن المحتمل أن يضغط كيم من أجل تخفيف العقوبات أو الحصول على ضمانات أمنية بما في ذلك تقليص الوجود العسكري الأمريكي في شبه الجزيرة الكورية.