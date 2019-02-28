أسوان تنتظر أحد شهداء قطار رمسيس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:
اتشحت محافظة أسوان بالسواد حدادًا على شهداء الوطن في حادث قطار رمسيس، وخاصة بعد تأكد وفاة الطبيب بيشوي فتحي كامل من أسوان في الحادث.
وحسب رواية وليم فخري أحد أصدقائه، فإن والد بيشوى تلقى اتصالاً هاتفيًا بوجود جثمانه في مشرحة زينهم بالقاهرة، فيما سافر أفراد من أسرته إلى القاهرة للتعرف على جثمانه ونقله إلى أسوان.
وأضاف وليم أن بيشوي طبيب أسنان، خريج جامعة MSA دفعة ٢٠١٧ وكانت خطبته منذ شهرين فقط.
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