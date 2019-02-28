اصطدام قطارين بسيارة في أمريكا ومصرع 3 أشخاص

نشر موقع "نيويورك تايمز"، تقريرا يفيد مصرع 3 أمريكين في حادث اصطدام قطارين في الاتجاه المعاكس بسيارة . المعاكس بسيارة . وأضاف التقرير أن موقع الحادث في طريق لونج آيلاند للسكك الحديدية، و حدث التصادم أثناء وجود سيارة حول بوابات العبور، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص داخل السيارة.

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