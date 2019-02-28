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هطول أمطار خفيفة مع رياح نشطة في مكة المكرمة

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السعوديه ليندا سليم:
أطلق النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودي، تنبيهين متقدمين لحالة الطقس خلال الساعات المقبلة، على منطقتي مكة المكرمة والشرقية.
وتوقع الإنذار استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مع هبوب رياح نشطة تحدّ من الرؤية الأفقية على العاصمة المقدسة حتى الثامنة من صباح اليوم(الخميس)، تشمل مدن رابغ

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وثول والكامل وقد تمتد إلى جدة.
وأشار إلى أن مدن الجبيل والدمام والخبر والظهران وبقيق والأجزاء المجاورة بالمنطقة الشرقية، يتوقع أن تشهد أمطاراً رعدية متوسطة ورياحاً نشطة تحد من الرؤية الأفقية، حتى الساعة الرابعة فجراً.

 

 

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